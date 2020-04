Tajemnicza śmierć dziennikarki Polsatu. Miała posiadać dokumenty na temat pedofilii wśród wpływowych osób

View this post on Instagram

W tym roku, dla wszystkich moich przyjaciół, znajomych i nawet nieznajomych, bo czemu nie, życzenia świąteczne mocno przemyślene: odwagi, ciekawości, zmian, byle nie stabilizacji …bo stabilizacja motylka to szpilka 😁🍀🥂#happyester🐣 #time #relax