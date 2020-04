TYLKO U NAS. Stanisław Michalkiewicz ostro o wyborach 10 maja. „To jest niezgodne z zasadami prawa wyborczego” [WIDEO]

Publicysta Stanisław Michalkiewicz był gościem telewizji NCzasTV, gdzie skomentował obecną sytuację z wyborami prezydenckimi. – Organizatorem tych wyborów jest rząd, co jest niezgodne z zasadami prawa wyborczego – mówi publicysta.

Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do wyborów w maju za wszelką cenę. Pojawił się pomysł wyborów korespondencyjnych, a w związku z przetrzymywaniem niezbędnej nowelizacji w Senacie, rozważane jest przesunięcie wyborów o tydzień lub dwa.

Poczta Polska zorganizuje wybory zamiast PKW

Pierwszą wątpliwością jaką budzą nowe przepisy jest fakt, że wybory miałaby organizować Poczta Polska. W instytucji tej w ostatnim czasie doszło do zmiany i nowym prezesem został Tomasz Zdzikot, bliski współpracownik Mariusza Błaszczaka, wcześniej podsekretarz w MON.

Faktem, że wybory przeprowadzone w ten sposób mogą być nielegalne nie przejmuje się Jacek Sasin, który już zlecił druk kart wyborczych. – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już rozpoczęła druk kart wyborczych – zapowiedział wicepremier.

Stanisław Michalkiewicz o kretynizmie prawniczym

– Dosyć dziwna to sytuacja, właśnie z punktu widzenia kretynizmu prawniczego, bo ustawa nowelizująca Kodeks Wyborczy w ten sposób, że wybory powinny się odbyć korespondencyjnie jeszcze nie została uchwalona. Marszałek Grodzki stosuje obstrukcje pod pretekstem, że to trzeba się poważnie nad tym zastanowić, więc nie ma podstawy prawnej do drukowania kart do głosowania – przypomniał.

– Nie bardzo wiadomo, kto jest w ogóle organizatorem tych wyborów. Zdaje się, że nie jest tym organizatorem PKW, która powinna te wybory organizować, a rząd jakieś czynności usługowe w stosunku do niej wykonywać. Widać, że inicjatywa leży po stronie rządu. Właściwie nie wiadomo jakie jest stanowisko PKW w tej sprawie – dodawał publicysta.

– Ja myślę, że Poczta Polska nie zorganizuje tych wyborów, bo to nie listonosze będą liczyć głosy ewentualnie, te karty będą tylko przesyłać. Poczta Polska spełnia tutaj rolę usługową, jako posłańca, a organizatorem tych wyborów jest rząd. Co też jest niezgodne z zasadami prawa wyborczego – podkreślił.