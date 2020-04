Wojciech Cejrowski o grandzie RPP! „Oszczędności zwykłych Polaków będą jeszcze niżej oprocentowane, a tego nie chcemy” [WIDEO]

Zanany i lubiany w środowisku konserwatywno-liberalnym Wojciech Cejrowski w najnowszym odcinku Studia Dziki Zachód odniósł się do obniżenia stóp procentowych przez RPP.

Wojciech Cejrowski swą opowieść rozpoczyna od tego, że otrzymał bank z listu na temat zmian stóp procentowych, w którym napisano, że „w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z 8 kwietnia dotyczącej obniżenia stóp procentowych, wprowadzamy zmiany tabeli oprocentowania dla klientów biznesowych”.

Cejrowski o obniżce stóp procentowych

– Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy i w konsekwencji bank też, zamiast nie reagować na to, co RPP robi. Zatem oni obniżają oprocentowanie, czego? Moich rachunków obrotowych to już jest zawsze zero, ale oszczędności, które mogą jeszcze mieć – kluczowa rzecz w czasie kryzysu – jakieś firmy lub osoby – mówi Wojciech Cejrowski.

– To oznacza, że będą tańsze kredyty. Tylko, że to są kredyty, których teraz żaden przedsiębiorca nie chce brać. Jak mu dadzą kredyt rządowy, który obiecują, że umorzą jak nie zwolni pracowników, to on takie pieniądze chętnie weźmie – kontynuuje.

– Obniżanie stóp procentowych w tej sytuacji czemu ma służyć? (…) To oznacza, że oszczędności zwykłych Polaków będą jeszcze niżej oprocentowane, a tego nie chcemy – dodaje.

Cejrowski o stopach procentowych

– W ogóle stopy procentowe moim zdaniem powinny banki ustalać samodzielnie, a nie jakaś Rada Polityki Pieniężnej, jakkolwiek się nazywa. Bank powinien ze swoimi klientami się rozglądać kogo ma na swoim rynku i przykładowy bank w Płocku powinien sam regulować swoje stopy – mówi Cejrowski.

– I wtedy np. damy Wam drodzy klienci wyższe oprocentowanie na waszych lokatach oszczędnościowych, bo mamy dobrego klienta, który weźmie od nas pożyczkę, więc Was chcemy zachęcić żebyście u nas akurat w Płocku odłożyli pieniądze – dodaje.

Krzysztof Skowroński zauważył, że to bank obecnie ustala stopy procentowe. – Nie, w sytuacji kiedy istnieje Rada Polityki Pieniężnej, która nie powinna istnieć. Powinna istnieć mennica i rząd powinien emitować pieniądze, jeżeli widzi, że na rynku jest więcej towarów i brakuje banknotów – odparł znany podróżnik.