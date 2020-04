Drony mają wychwytywać podejrzanych o koronawirusa. Rozpoczęły się testy urządzenia

W Stanach Zjednoczonych trwają testy „pandemicznego drona”. Z wysokości ponad 50 metrów ma on wykrywać w tłumie osoby z podwyższoną temperaturą ciała, a nawet kichające i kaszlące.

Specjalnego drona, mającego wykrywać osoby z podejrzeniem Covid-19, testuje policja w miejscowości Westport w stanie Connecticut. Firma Draganfly, twórca wynalazku, zapewnia, że latające urządzenie wykrywa gorączkę, podwyższone tętno, kaszel i kichanie.

„Pandemiczne drony” mają dostarczać służbom dane, a nawet wykonywać patrole za funkcjonariuszy policji. Ich cel to odnalezienie w tłumie osób, które potencjalnie mogłyby zarażać koronawirusem.

Policja zapewnia, że dron nie jest wyposażony w funkcję rozpoznawania twarzy. I że nie będzie latał nad posesjami prywatnymi.

Zapewnione łatwe dotarcie

„Korzystanie z dronów to coraz popularniejsza metoda, by dotrzeć do odległych obszarów bez angażowania do tego ludzi. Dzięki tej technologii nasi oficerowie będą mieli niezbędne informacje i dane o bieżących wydarzeniach, a co za tym idzie będą mogli podjąć najlepszą decyzję w danej sytuacji” – zachwalał wynalazek szef miejscowej policji.

samym Westport, 29 tys. mieście leżącym godzinę drogi na północ od nowojorskiego Manhattanu, wykryto dotychczas 198 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. Pięć osób spośród chorych zmarło.

Natomiast w stanie Connecticut wykryto ponad 22 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło tu 1544 osób. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców więcej zgonów z powodu koronawirusa odnotowano jedynie w stanach Nowy Jork oraz New Jersey.

Drony pomagają policji

Departament policji w Westport wykorzystuje drony w codziennej pracy od 2016 roku. Najpierw używano ich, by pomóc zespołom nurków odnaleźć na dnie akwenów wodnych zatonięte obiekty i ewentualne ofiary. Później program rozszerzono, a drony uczestniczą przy dochodzeniach w sprawie wypadków, prowadzą dokumentację i szukają osób zaginionych.

Źródło: nbcnews.com || NCzas.com