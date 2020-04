Koronawirus w Polsce. Będą zmiany w procesie rekrutacji na studia

Nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek, poinformował, że kolejny rok akademicki może rozpocząć się w normalnym trybie. Zmianie ulegnie natomiast proces rekrutacji na studia. Jest to powiązane ze zmianami w harmonogramie egzaminów maturalnych.

Podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów zdrowia, edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego ogłoszono decyzje ws. tegorocznych egzaminów maturalnych. Odbędą się one w terminach od 8 do 29 czerwca. Nie odbędą się natomiast egzaminy ustne. To natomiast wiąże się ze zmianami w rekrutacji kandydatów na studia.

W związku z tym modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. – Egzamin dojrzałości w tym roku rozpocznie się 8 i potrwa do 29 czerwca. Stąd zmiany w procesie rekrutacji – wyjaśnił minister Murdzek.

Minister @NAUKA_GOV_PL @wmurdzek w #KPRM: Proces rekrutacji będzie nieco zmodyfikowany – z uwagi na to, że terminy wyników matur będą przesunięte. Te terminy jednak pozwalają, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie. pic.twitter.com/tXrgkaeb0U — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 24, 2020

– Proces rekrutacji będzie musiał zakładać modyfikację i odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń, bo terminy wyników matur ulegają przesunięciu. Zapewnienie rektorów jest takie, że tryb rekrutacji będzie przebiegał w konstruktywny sposób. Ważną informacją jest też, żeby przy tych terminach rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie – wskazał.

Podczas rekrutacji uczelnie będą kierować się jedynie wynikami egzaminów pisemnych. Ponadto niektóre szkoły wyższe, w tym m.in. uczelnie artystyczne, mogą dodatkowo przeprowadzać egzaminy z predyspozycji kandydatów.

Źródła: Twitter/Radio Maryja/nczas.com