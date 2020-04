Pracownicy galerii dostali informację, kiedy mają stawić się do pracy. Polacy jeszcze długo nie wybiorą się na zakupy do centrów handlowych.

Przedsiębiorcy utrzymujący państwo zastanawiają się, kiedy rząd zacznie na poważnie odmrażać gospodarkę. Wprowadzony 20 kwietnia pierwszy z czterech etapów był tylko symboliczny. Otwarto lasy i parki, łaskawie pozwolono np. jeździć na rowerze w celach rekreacyjnych, ale nijak ma się to do koniecznych działań ekonomicznych.

W drugim etapie rząd planuje otworzyć instytucje kultury (biblioteki, muzea itp.) oraz hotele i inne miejsca noclegowe. Nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wstępne prognozy wskazują na początek maja. Więcej informacji na ten temat premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić w piątek podczas konferencji prasowej.

Dopiero w trzecim etapie przewidziano częściowy rozruch gospodarki. To wtedy mają zostać otwarte choćby restauracje – stacjonarnie. Aktualnie działają tylko w dowozie i na wynos, w praktyce funkcjonuje niewiele punktów, a część ogłosiła już upadłość.

Kiedy otwarcie galerii handlowych?

Trzeci etap to także powrót do „życia” salonów fryzjerskich, zakładów kosmetycznych, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych (na początek klasy 1-3) oraz galerii handlowych.

Kiedy to nastąpi? Tego oficjalnie nie wiadomo. Pracownicy galerii handlowych dostali jednak polecenie, kiedy mają stawić się do pracy. To 18 maja. Można zatem przyjąć, że tego dnia – wstępnie – wejdzie w życie trzeci etap odmrażania gospodarki.

„18 maja otwarte mają być galerie handlowe – wynika z naszych informacji potwierdzonych w kilku źródłach. Nasi informatorzy twierdzą, że pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają się stawić w pracy. Tak jest m.in. w galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison” – donosi „Rzeczpospolita”.