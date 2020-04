Po latach The Rolling Stones wydali nowy singiel. Piosenka zainspirowana koronawirusem

Po raz pierwszy od ośmiu lat The Rolling Stones wydali singiel. „Living in a Ghost Town” to piosenka, która została zainspirowana pandemią koronawirusa, a muzycy nagrali ją w izolacji.

Z wpisu na stronie zespołu wynika, że nowy kawałek jest zainspirowany doświadczeniem związanym z pandemią koronawirusa i kwarantanną, którą objętych została większość społeczeństw na całym świecie. „Living in a Ghost Town” zostało nagrane w Los Angeles i w Londynie, w warunkach izolacji. Piosence towarzyszy klip nakręcony na opuszczonych ulicach miast na całym świecie.

– Jeszcze przed zamknięciem Stonesi byli w studiu, aby nagrywać nowy materiał. W trakcie tych sesji powstała piosenka, która oddaje bieżącą sytuację na świecie. Pracowaliśmy nad kawałkiem w izolacji. I oto jest – nazywa się „Living in a Ghost Town” – powiedział Mick Jagger.

Wyjątkowość singla polega na okolicznościach w jakich został stworzony, ale nie tylko. To wielkie wydarzenie dla fanów zespołu, bowiem The Rolling Stones po raz ostatni swoją nową twórczością uraczyli ich w 2012 roku. W 2016 roku ukazał się co prawda pierwszy studyjny album od 11 lat – Blue & Lonesome, jednak płyta w całości składała się z coverów.

The Rolling Stones powstali 58 lat temu. Grupa w latach 60′ była największym konkurentem legendarnych The Beatles. Zespół uważany jest za jeden z najwybitniejszych w historii muzyki rockowej.

Źródła: ITAR-TASS, NCzas.com