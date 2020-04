Prawie połowa Polaków przeciwna wydłużeniu kadencji Dudy [SONDAŻ]

Jarosław Gowin forsuje postulat wydłużenia kadencji prezydenta do 7 lat. Przeciwni temu jest prawie co drugi Polak.

Szef Porozumienia Jarosław Gowin zaproponował zmianę w konstytucji, pozwalającą wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy do 7 lat, bez możliwości ubiegania się o reelekcję. W ten sposób Gowin chce rozwiązać problem z wyborami w czasie epidemii koronawirusa.

Gowin rozmawiał już na ten temat z przedstawicielami opozycji. Jednak na razie pomysł taki popiera tylko jego koalicjant – czyli PiS. Z kolei PSL zgadza się, ale na krótsze wydłużenie – do 6 lat.

A co o pomyśle Gowina sądzą Polacy? Sprawdziła to pracownia SW Research.

Wyniki badania „Jak ocenia Pani/Pan propozycję zmian w konstytucji i wydłużenia kadencji prezydenta do 7 lat?” opublikowała „Rzeczpospolita”.

Aż 47,4 proc. respondentów jest przeciwna wydłużaniu kadencji prezydenta o dwa lata. To prawie połowa udzielających odpowiedzi.

Pomysł Gowina pozytywnie oceniło zaledwie 27,5 proc. respondentów. Natomiast zdania w tej kwestii nie ma 25,1 proc. ankietowanych.

– Pomysł wydłużenia kadencji prezydenta krytycznie ocenia ponad 40 proc. kobiet i częściej niż co drugi mężczyzna. Nieprzychylny stosunek do propozycji zmian w konstytucji ma ponad połowa osób, które nie przekroczyły 24 lat – podsumował wyniki Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

– Badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (przeszło co trzeci z nich) rzadziej niż ogół wyrażają negatywne zdanie na temat przedłużenia kadencji. Do pomysłu sceptycznie podchodzi 57 proc. uczestników badania zarabiających w granicach 2001 – 3000 zł i 60 proc. mieszkańców miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób – dodał Wróblewski.

Źródło: Rzeczpospolita