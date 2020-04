„Pudzian” kandydatem na prezydenta. „Rodacy pomożecie?! POLSKA GÓRĄ!” [FOTO]

Popularny „Pudzian”, czyli był strongman i aktualny zawodnika MMA zapowiedział, że wystartuje w wyborach prezydenckich! Mariusz Pudzianowski ma już plakat, hasło i program, a teraz prosi swoich fanów o wsparcie. „Rodacy pomożecie?! POLSKA GÓRĄ!” – napisał na Instagramie.

Pudzianowski przebił się do polskiej świadomości społecznej jako siłacz, który aż pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo świata. Teraz mimo 43 lat świetnie radzi sobie w MMA, ale czy to mu nie wystarczy? Czas na politykę? „Pudzian” opublikował na Instagramie kontrowersyjne zdjęcie nawiązujące do wyborów prezydenckich.

Do tej pory rozprawiał się z rywalami w oktagonie, a teraz chce się rozprawić z politykami przy urnie? „Rodacy pomożecie????!!! „POLSKA GÓRĄ”!!!! Tanio skóry nie sprzedam !!!! POMÓŻCIE??? PS. Myślę że zdążę do 10 maja z kampanią wyborczą. Przekażcie dalej” – zaapelował do swoich licznych fanów, zaprezentował przy tym rażący patosem plakat.

Jaki jest jego program? Najsilniejsza armia, najsilniejsza gospodarka i najsilniejsze rządy – brzmi imponująco i naiwnie – bo to tylko żart! „Za nudno. Muszę dołożyć do pieca” – skomentował swoje prowokacje „Pudzian”. Ciekawe czy, gdyby rzeczywiście postanowił wziąć udział w głosowaniu, to czy nie wyprzedziłby kilku mdłych postaci, które naiwnie liczą na sukces.