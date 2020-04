Wieść o tym, że palenie powstrzymuje koronawirusa wywołała szał na plastry z nikotyną

Informowaliśmy już o odkryciach naukowców, którzy twierdzą, że nikotyna hamuje rozwój koronawirusa w ludzkich organizmach. Kiedy pierwsze tego typu badania z Chin i USA potwierdzono we Francji, tubylcy rzucili się do aptek w celu zakupu m.in. plastrów z nikotyną dla palaczy.

Informację o dobroczynnym wpływie nikotyny opublikował francuskie media na podstawie badań w szpitalu uniwersyteckim Sorbony La Pitié Salpêtrière w Paryżu. Niemal natychmiast produkty z nikotyną, od plastrów po gumy do żucia, stały się bardzo pożądanym produktem.

Władze wprowadziły obecnie zakaz ich internetowej sprzedaży i znaczne ograniczenia w zakupach takich środków w aptekach. Sprzedaż substytutów nikotyny rząd ograniczył od piątku 24 kwietnia.

Władze motywują wprowadzenie zakazów i reglamentację możliwymi skutkami ubocznymi takich środków dla osób, które nigdy nie paliły. W rzeczywistości chodzi jednak o to, że tych środków zaczyna brakować dla tych, którzy są w trakcie rzucania palenia i z plastrów, gum, czy nikotynowych cukierków.

Na razie teza o dobroczynnych skutkach nikotyny jest dodatkowo weryfikowana badaniami w szpitalu La Pitié Salpêtrière.

Głos w tej sprawie zabrał sam minister zdrowia Olivier Véran, który apelował, by nie używać nikotyny na własną rękę i przypomniał, że „od palenia co roku umiera we Francji 70 000 osób”. Dodał, że lepiej stosować analogi nikotyny, opracowane w laboratoriach, które nie uzależniają.

Trochę dziwne, że minister propaguje „sztuczne środki” zamiast „naturalnej nikotyny”, ale papierosowa fobia władzy okazuje się silniejsza, niż doniesienia nauki. Skoro jednak władza reglamentuje nikotynę w plastrach, to może warto wrócić do natury?

Papierosów jeszcze nie zakazali, a jak tak dalej pójdzie to koncerny tytoniowe czeka okres prosperity. Na razie można by wyrzucić do kosza unijne zakazy sprzedaży mentolowych i cienkich papierosów. W końcu lekarstwo może mieć przyjemny smak. Można też zastanowić się, czy papierosy są groźniejsze od zapowiadanych szczepionek.