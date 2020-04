2 miliardy złotych nie poszły na marne. Zobaczcie kto startuje w wyborach wg TVP Info

2 miliardy złotych z pieniędzy podatnika na telewizję reżymową, zwaną dla zmylenia przeciwnika publiczną, nie poszły na marne. Portal TVP Info po raz kolejny obalił powszechnie panujące mity, tym razem dotyczące kandydatów w wyborach prezydenckich.

2 miliardy złotych, których przekazanie opozycja postulowała na onkologię, nie poszły na marne i zasiliły najrzetelniejszą i najdokładniejszą telewizję publiczną. Gdyby w naszym kraju istniały tylko media prywatne Polacy nigdy nie poznaliby prawdy o wyborach prezydenckich.

2 miliardy dla TVP co roku przez 5 lat

Na początku marca, tuż przed upływem konstytucyjnego terminu, Andrzej Duda podpisał ustawę przekazującą dokładnie 1,95 mld zł z pieniędzy podatników na realizację wiekopomnej misji publicznej. Zresztą taki warunek przy podpisaniu ustawy stawiał Prezydent, mówiąc iż TVP oraz Polskie Radio musi dalej „realizować misję publiczną”.

Szybko okazało się, że TVP tak naprawdę nie dostanie 2 miliardów złotych, a aż 10 miliardów – dotacja bowiem będzie odnawiana co roku. To jednak dziwić nie może, wszak i co roku z jeszcze większą pasją telewizja reżymowa realizuje swą misję. Przykład tego jak poprawiły się stan mediów rządowych mogliśmy obserwować w sobotę.

Wybory prezydenckie 2020

Mimo pandemii koronawirusa PiS uparcie chce, żeby Polacy koniecznie poszli do urn. Co prawda nie do lokali wyborczych, ale jednej na dzielnicę czy jakoś tak w wyborach korespondencyjnych, ale i tak zapewne wielu obywateli się tam uda.

Grunt, żeby suweren wiedział na kogo głosować. Nie wiemy dokładnie jakich kart druk zlecił Jacek Sasin, jednak według TVP Info w wyborach wystartują dokładnie ci sami kandydaci co 5 lat temu. Aż boimy się domyślać, czy wyniki będę się tym razem różnić..