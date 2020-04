Co zrobi gdy zostanie PREZYDENTEM? Krzysztof Bosak w NCzasTV [VIDEO]

Kandydat Konfederacji na prezydenta RP Krzysztof Bosak twierdzi, że debaty mogą dać mu kilka cennych punktów poparcia. Wierzy, że pozwoli mu się to dostać do drugiej tury wyborów.

Krzysztof Bosak był gościem telewizji NCzasTV. Kandydat Konfederacji na prezydenta odniósł się w wywiadzie do wyborów w maju i przedstawił swoje plany, gdyby udało mu się wygrać w drugiej turze z kandydatem PiS.

Według Bosaka PiS nie jest gotowy na wybory 10 maja. – Moim zdaniem wybory odbędą się 17 lub 23 maja. PiS potrzebuje czasu na przeprowadzenie wyborów w formie korespondencyjnej, absolutnie nie jest gotowy na 10 maja – stwierdził poseł Konfederacji.

Bosak zauważył, że liderzy sondaży unikają publicznych debat. A to właśnie one, zdaniem posła, są szansą na zdobycie kilku cennych punktów poparcia.

Według najnowszych sondaży Bosaka od lidera kandydatów opozycji dzieli zaledwie kilka punktów. Dlatego poseł Konfederacji wierzy, że jeśli dobrze wypadnie w czasie debaty, to ma szansę przeskoczyć m.in. Szymona Hołownię z TVN czy lidera PSL i wejść do drugiej tury.

A wówczas stałby się jedynym wyborem dla całej opozycji oraz rozczarowanych wyborców PiS.

Pytany o to, jakie byłby jego pierwsze kroki jako prezydenta RP, Bosak wskazał odmrożenie gospodarki. – Rząd mówił o odmrażaniu gospodarki, a jedyne co otworzył to lasy – zauważył poseł.

Źródło: NCzasTV