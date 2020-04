Donald Trump oszalał? Chce niszczyć koronawirusa światłem słonecznym. „Musicie dostarczyć je do wnętrza organizmu”

Czyżby prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wynalazł lek na koronawirusa? Przywódca USA twierdzi, że na wirusa z Chin działają „promienie słoneczne”.

– Pod warunkiem, że wystawimy ciało na działanie silnego ultrafioletu lub po prostu bardzo silnego światła. Jeśli możecie dostarczyć światło do wnętrza organizmu, przez skórę lub jakoś inaczej, to zniszczy go w ciągu minuty – powiedział Donald Trump.

Skąd amerykański władyka ma takie dane? Trump nie podzielił się swoim źródłem informacji. Istnieje więc szansa, że jest to jego autorski pomysł.

Historia wielkich imperiów zna już przywódców którzy znali się na wszystkim. Jeden był na przykład w Związku Radzieckim – ciekawe czy Trump również chciałby być nazywany „ojczulkiem”.

Wracając na Wschód, to w Rosji politycy również mają podobne przemyślenia. Minister zdrowia Rosji Michaił Muraszko twierdzi, że słońce „przeszkadza w rozprzestrzenianiu się koronawirusa”, ale tylko w ciepłe dni.

Źródlo: Sputnik Polska