„Kobiety dłużej robią zakupy. W czasie pandemii do sklepów powinni chodzić mężczyźni”

– Kobiety dłużej niż mężczyźni robią zakupy spożywcze, dlatego do sklepów w czasie epidemii koronawirusa powinni chodzić mężczyźni – stwierdził w piątek burmistrz Osaki Ichiro Matsui. Część Japończyków skrytykowała jego słowa w mediach społecznościowych.

„Kiedy kobieta idzie, zajmuje to trochę czasu” – powiedział Matsui, zapytany przez dziennikarza o możliwość ograniczenia wstępu klientów do supermarketów w czasie epidemii. „Gdyby to był pan, gdyby kazano panu kupić to czy tamto, poszedłby pan od razu po to i wrócił do domu” – dodał. Słowa burmistrza cytuje agencja Reutera.

Część użytkowników Twittera zarzuciła mu seksizm.

„Japonia to kraj, w którym takie słowa wypływają spokojnie z ust burmistrza. Smutne” – stwierdził jeden z użytkowników serwisu. Inny ocenił, że wypowiedź pokazała, że w życiu politycznym powinny brać udział osoby o różnym pochodzeniu.

Jeden z internautów z kolei stwierdził, że Matsui pomylił się, bo to właśnie kobiety potrzebują mniej czasu w sklepie. „Kobiety szybciej podejmują decyzje w czasie zakupów” – napisał, dodając, że wiele czasu zajęło mu znalezienie alejek z produktami, których szukał.

W czwartek burmistrz powiedział, że mieszkańcy Osaki powinni ograniczać liczbę wyjść do supermarketu. Zaproponował, żeby osoby urodzone w miesiącach parzystych chodziły po zakupy tylko w dni parzyste, a urodzone w miesiącach nieparzystych – w dni nieparzyste.