Którym otworem koronawirus dostaje się do ludzkiego ciała? Naukowcy: „Ma jedno takie ulubione miejsce”

Według nowych ustaleń naukowców koronawirus dostaje się do ludzkiego organizmu głównie przez nos. Zidentyfikowali dwa konkretne typy komórek kubkowych, które uważają za początkowe punkty infekcji koronawirusa. Dzięki odkryciu łatwiej będzie walczyć z nowymi zakażeniami.

Według naukowców to kubki i komórki rzęskowe w nosie są wykorzystywane przez koronawirusa do przedostawania się do organizmu i infekowania innych komórek.

– Lokalizacja tych komórek na powierzchni wnętrza nosa czyni je wysoce dostępnymi dla wirusa, a także może pomóc w przenoszeniu wirusa na innych ludzi – zaznaczył dr Martijn Nawijn, z University Medical Center Groningen w Holandii.

Badanie opublikowano na łamach „Nature Medicine”, a odpowiedzialne za nie są Human Cell Atlas i Lung Biological Network. Podobne komórki znajdują się w ludzkim oku i przez nie również koronawirus może dostawać się do ciała.

Choć COVID-19 atakuje głównie płuca i drogi oddechowe to najwidoczniej właśnie w nosie lub oczach ma swój początek. Jeśli naukowcy się nie mylą to nakaz zasłaniania ust i nosa jest bez sensu. Lepszy byłby nakaz zasłaniania nosa i noszenia okularów.

Źródło: wp.pl