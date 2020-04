Morawiecki poinformował, że „odmraża sport”. Co to oznacza?

Otwieramy centralne ośrodki sportowe w Spale i w Wałczu w ścisłym reżimie sanitarnym; sportowcy muszą trenować – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że ruszy piłkarska ekstraklasa i liga żużlowa, a od czwartego maja nastąpi udostępnienie boisk i miejsc uprawiania sportu na otwartej przestrzeni.

Premier podkreślił podczas konferencji prasowej, że „sportowcy, by dawali nam tę radość ze zdobywania złota, srebra, brązu, z ich zwycięstw, muszą trenować”. Jak dodał, to ważne, żeby rozpoczęły się treningi pod kątem igrzysk olimpijskich w Tokio, które zostały przełożone na przyszły rok.

Otwarcie ośrodków w Spale i Wałczu

Dlatego – poinformował – „otwieramy centralne ośrodki sportowe w Spale i Wałczu w ścisłym reżimie sanitarnym, tak, żeby naszych 250 sportowców mogło tam zacząć przygotowania do olimpiady”. „Ten proces będzie wymagał podwójnej dyscypliny – sportowej i sanitarnej” – dodał.

Zaznaczył, że „sukces w sporcie zależy od trzech głównych czynników: taktyki, dyscypliny i konsekwencji”. „Poprzez te etapy otwierania (sfery) sportu, przedstawiamy możliwości zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych, dla sportu amatorskiego i zawodowego. To sposób powrotu do nowej rzeczywistości sportowej” – podkreślił Morawiecki.

Rusza piłka i żużel

Podjąłem decyzję o powrocie do gry ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej. Pierwszy mecz może mieć miejsce pod koniec maja, na razie bez publiczności – poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował w sobotę na konferencji prasowej, że po rozmowach z kierownictwem resortów: sportu i zdrowia, a także ze związkami sportowymi, podjął decyzję o powrocie do rozgrywek ligowych ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej.

„Ten pierwszy gwizdek nie zabrzmi jutro, (…) ale mamy ściśle ułożony plan dojścia do pierwszego meczu ekstraklasy, który może już mieć miejsce pod koniec maja” – zapowiedział.

Poinformował, że sportowcy już teraz są poddani izolacji i w najbliższym czasie będą mogli wrócić do treningów, w bardzo ścisłym trybie sanitarnym, tak by po dwóch tygodniach móc przystąpić do rozgrywek piłkarskich i żużlowych.

Przywrócenie PKO @_Ekstraklasa_ piłkarskiej ⚽ i ekstraligi żużlowej pic.twitter.com/TlOO4mL9Cj — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

Premier zapowiedział też, że rozgrywki zostaną wznowione zgodnie z zasadami zachowania „warunków sanitarnych” i na razie będą się odbywały bez udziału publiczności. „Będziemy się mogli cieszyć tymi sportami przed telewizorami” – pocieszał kibiców. Wyraził też nadzieję, że wkrótce powrócą rozgrywki z udziałem publiczności. „To jest ta radość kibicowania, na którą wszyscy czekamy” – podkreślił.

„Sport wróci na stadiony, wróci do naszych domów. Jestem przekonany, że będzie to symbol powrotu do normalności” – podkreślił.

Częściowe uruchomienie sportu zawodowego i powszechnego ⤵ pic.twitter.com/hLDzyVGLuv — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

Orliki zostaną otwarte

Od 4 maja nastąpi udostępnienie boisk i miejsc uprawiania sportu na otwartej przestrzeni, w tym orlików i boisk, gdzie będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 osób – poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że sport jest działem istotnym dla gospodarki narodowej, ale wpływa także na kondycję i zdrowie Polaków.

Przypomniał, że pierwszy etap powrotu do „nowej rzeczywistości” został już uruchomiony i dzięki niemu możliwe jest indywidualne trenowanie np. w parkach i lasach.

„W drugim etapie zbliżamy się do udostępnienia boisk i tych różnych miejsc uprawiania sportu, które są na otwartej przestrzeni. Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. W 2 etapie również orliki, na boiskach, na których grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób, a więc także dla innych dyscyplin sportowych, jak tenis ziemny też na otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo, że może grać 2 albo 4 zawodników też stanie się dopuszczalne” – poinformował Morawiecki.

Odmrażanie sportu powszechnego od 4 maja❗ pic.twitter.com/dzc01CwnR3 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

Podziękowania za wspólna walkę

Minister Sportu Danuta Dmowska podziękowała środowisku sportowemu za poważne podejście do walki z epidemią. „Sport stanął przed ogromnym wyzwaniem. Polscy sportowcy pozostali w domach i zaprzestali treningów, za co bardzo im dziękuję. Sport odegra ważną rolę w powrocie do normalności oraz w profilaktyce w walce z koronawirusem” – powiedziała.

Minister @SPORT_GOV_PL @DanutaDmowska w #KPRM: Sport stanął przed ogromnym wyzwaniem. Polscy sportowcy pozostali w domach i zaprzestali treningów, za co bardzo im dziękuję.

Sport odegra ważną rolę w powrocie do normalności oraz w profilaktyce w walce z #koronawirus. pic.twitter.com/zNG4LWMbzP — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

Etapy przywracania aktywności sportowej 🏋⚽ pic.twitter.com/rA9UgiG1Mw — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

