Polacy zapłacili już ponad 8 mln zł kar za łamanie obostrzeń. Co robić jak zostaniemy ukarani?

Polacy restrykcjami są ograniczeni od kilku dobrych tygodni. Łamanie poszczególnych ograniczeń związane jest z nakładaniem wysokich kar. Polacy zapłacili już ponad 8 mln złotych za nie przestrzeganie zasad związanych z kwarantanną. Za zorganizowanie grilla, albo strzyżenie klientów grożą finansowe konsekwencje. W ekstremalnych przypadkach można zapłacić nawet 30 tys. zł, ale są sposoby, żeby uniknąć mandatów i grzywien.

Od poniedziałku część obostrzeń zostało zniesionych. Możemy m.in. spacerować, pójść do lasu, parku czy na działkę. Mało tego, możemy nawet zorganizować grilla. Należy przy tym uważać z kim biesiadujemy, żeby uniknąć kary. Pieczenie karkówki, kiełbasek i szaszłyków dozwolone jest tylko z najbliższymi.

Polacy zapłacili już miliony

Za złamanie zasad związanych z próbą powstrzymania epidemii koronawirusa, grożą nam mandaty i grzywny. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, Polacy zapłacili już w sumie ponad 8,3 mln złotych. Od poniedziałku na ulicach miast w całym kraju widać dużo więcej ludzi niż wcześniej.

Może to być efekt maseczek, które musimy nosić od 16. kwietnia. Może się to okazać zgubne, bo ilu ekspertów, tyle teorii na temat skuteczności ich stosowania.

– Za złamanie obowiązujących podczas kwarantanny obostrzeń grozi mandat nawet do 500 zł. Ponadto, sprawa może również zostać skierowana do inspektora sanitarnego, a ten może nałożyć karę od 5 do 30 tys. zł. – przestrzegała na łamach „Faktu” Paulina Kondracka z Kancelarii Krzeszewski i Partnerzy.

Wysokie kary głównie dotyczą złamania kwarantanny, ale wielotysięczne grzywny nakładano też za jazdę rowerami po bulwarach, albo nielegalne wizyty u fryzjera. Czy w drugą stronę – fryzjerzy płacili za prowadzenie nielegalnej chwilowo działalności.

Cały czas zabronione jest m.in. grillowanie ze znajomymi i dalszą rodziną, korzystanie z usług fryzjera, organizowanie domówek, wynajmowanie kwater w hotelach, hostelach i innych miejscach noclegowych.

– Sytuacja taka ma potrwać do tzw. następnego etapu odmrażania gospodarki. Wobec powyższego, kary grożą zarówno wynajmującemu, jak i osobie użyczającej apartamentów czy pokoi – mówiła apl. radc. Paulina Kondracka.

Jak się bronić?

Co jeśli zostaniemy ukarani wysoką grzywną? Taka kara jest nakładana przez sanepid drogą decyzji administracyjnej i można się od niej odwołać. Jak to zrobić? – Odwołanie w terminie do 14 dni składamy do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jeśli odwołanie zostanie nieuwzględnione, istnieje możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego – wyjaśniała Kondracka.

Źródło: „Fakt”, „Dziennik Gazeta Prawna”, NCzas.com