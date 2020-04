Skóra chińskich lekarzy zmieniła kolor! Wszystko przez zakażenie koronawirusem [FOTO]

Sieć opanowały zaskakujące zdjęcia dwóch lekarzy z Wuhan, którzy w trakcie leczenie po zakażeniu koronawirusem zmienili się nie do poznania. Ich skóra zrobiła się prawie czarna! Stała się tak ciemna, że bardziej zaczęli przypominać autochtonów z Kamerunu albo Nigerii niż Azjatów.

Dr Hu Weifeng i dr Yi Fan zakazili się koronawirusem w trakcie pracy w jednym szpitali. Obaj zostali poddani terapii, po której kolor ich skóry bardzo mocno ściemniał. Wcześniej nikt nie odnotował podobnego przypadku.

Zdaniem doktora Li Shushenga skóra mężczyzn mogła ściemnieć na skutek terapii lekiem, który mieli podawany od początku pobytu w szpitalu. Nie wiadomo o jaki medykament dokładnie chodzi, ale Li Shusheng zdradził, że jego efektem ubocznym może być zmiana pigmentacji skóry. Zapowiedział też, że najprawdopodobniej mężczyźni będą jeszcze wyglądać jak dawniej. Kiedy? W momencie kiedy ich wątroby się zregenerują i zaczną pracować normalnie.

Jak się okazuje, niektóre leki rzeczywiście mogą wpływać na kolor skóry czy szkliwa zębów.

Podczas walki z COVID-19 stosowane są na całym świecie różne, niekiedy bardzo innowacyjne sposoby leczenia tej choroby. Na razie nie wiadomo jak będą wyglądać skutki uboczne i na jaką skalę się pojawią.

W przypadku chińskich lekarzy doszło do hiperpigmentacji. To nagromadzenie się barwników skóry. W przypadku tych mężczyzn została ona prawdopodobnie wywołana złym metabolizmem wątroby, wywołanym stanem zapalnym. W tych przypadkach zmiana koloru była bardzo widoczna, ale też dość szybko wraca do normy.

Źródło: zmianynaziemi.pl