Tarcza antykryzysowa. We Wrocławiu odrzucono wszystkie 464 wnioski

Wszystkie wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej we Wrocławiu zostały odesłane przez urzędy. Bo zawierały błędy formalne.

W dobie koronawirusa i załamania gospodarki urzędnicy najwyraźniej nie „idą na rękę” przedsiębiorcom i skrupulatnie pilnują papierologii. Jak informuje „Gazeta Wrocławska”, do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły 464 wnioski o pomoc finansową w ramach tarczy antykryzysowej.

Na razie jednak żaden z przedsiębiorców pieniędzy na wypłaty dla pracowników nie ujrzał. Wszystkie (tak, wszystkie…) wnioski zostały zwrócone, bo zawierały błędy formalne. Proces dofinansowania znacznie się wydłuży. Miną kolejne dni, które w przypadku niektórych firm są na wagę złota.

Urząd nie pomaga, nie udziela konsultacji

Przedsiębiorcy muszą nanieść poprawki na wnioski. Na pomoc ze strony urzędników liczyć nie mogą. „Pracownicy urzędu nie udzielają szczegółowych informacji na temat wniosków i nie udzielają indywidualnych konsultacji w tym zakresie” – głosi komunikat, który cytuje „Gazeta Wrocławska”.

Wniosek o pomoc można wypełnić w internecie, ale potem i tak trzeba go wypisać ręcznie i zanieść do urzędu. Na tym etapie wyłożyło się sporo osób. Wnioski różniły się od siebie, co dla urzędu jest niedopuszczalne.

Inne z błędów formalnych to niewskazanie okresu dofinansowania (lub wskazanie błędnego okresu), niewypełnienie wszystkich wymaganych załączników do umowy, „rozbieżność pomiędzy oświadczeniem we wniosku o zamiarze skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, a zaznaczeniem w kalkulatorze o korzystaniu z tego zwolnienia”czy „rozbieżność pomiędzy kwotą dofinansowania wskazaną we wniosku a kwotą wskazaną w kalkulatorze”.

Powodów odesłania wniosków jest znacznie więcej. Świadczy to o zawiłych i kompletnie niezrozumiałych przepisach wprowadzonych naprędce przez państwo opiekuńcze. Naprawdę jest coś nie tak, skoro nikt (464 wnioski!) nie potrafił wypełnić papierków po myśli urzędu.