Dziennikarz BBC zrobił z Polaków… Brytyjczyków. Polacy odpowiedzieli. Fala żartów z gołębiem

Brytyjski dziennikarz chciał błysnąć. Polacy i koledzy zgasili go błyskawicznie.

Dziennikarz państwowego BBC Jeremy Vine wrzucił krążące od dawna zdjęcie z kolejki w Polsce. Fotografię obciął, aby nie widać było polskich napisów, i okrasił komentarzem „Jak bardzo brytyjsko”.

How utterly British this is pic.twitter.com/2dDSEmnU3Q — Jeremy Vine (@theJeremyVine) April 25, 2020

Chodzi o zdjęcie gołębia czekającego w kolejce. Zarówno ludzie jak i ptak stoją w wyznaczonych miejscach.

Sprawdziłem teraz z ciekawości jak wyglądają komentarze.

Niektóre zabawne :) pic.twitter.com/2lLamEQPL0 — Tomasz Komentasz (@tomaszkomentasz) April 26, 2020

Czytelnicy szybko wytknęli brytyjskiemu dziennikarzowi manipulację. Po pewnym czasie gwiazdor BBC zaczął bronić się, że zdjęcie otrzymał w takiej formie od znajomego.

The photo is actually from Poland, a country that has been far better than Britain at implementing and keeping to social-distancing rules pic.twitter.com/EmbI1nhRkP — Daniel Tilles (@danieltilles1) April 25, 2020

I didn't! Someone sent it to me as is — Jeremy Vine (@theJeremyVine) April 26, 2020

Jednak komentujący nie odpuścili dziennikarzowi. Nie zabrakło żartów o tym jak naprawdę wygląda sytuacja w czasie epidemii w Wielkiej Brytanii.

Źródło: Twitter