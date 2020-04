Hummels o tym, co robi Lewandowski: żałosne, zaczynam tracić szacunek

Obrońca Borussii Dortmund Mats Hummels nie pozostawił suchej nitki na sportowcach, którzy zaczęli używać aplikacji Tik Tok. – Powoli tracę do nich szacunek. To się robi żałosne – powiedział w podcaście „Gemischtes Hack”. Tym samym skrytykował swojego kolegę Roberta Lewandowskiego.

Niemieccy dziennikarze w podcaście zapytali Hummelsa co sądzi o aktywności sportowców w mediach społecznościowych. Obrońca nie miał litości przede wszystkim do użytkowników Tik Toka. – Jak patrzę na wszystkich sportowców, których uważam za znakomitych, wrzucających te swoje porąbane filmiki na Tik Toka, to powoli tracę do nich szacunek. To się robi żałosne – powiedział.

Aplikacja staje się coraz popularniejsza, a swoje konta zakładają na niej kolejni sportowcy. Zrobił to m.in. Robert Lewandowski, którego filmiki zostały obejrzane już 50 mln razy. Dlaczego jednak as Bayernu Monachium postanowił bawić się na Tik Toku?

– To jest przede wszystkim zwiększanie zasięgów i próba zdobycia nowego targetu. Robert Lewandowski jest największy na polskim Facebooku i Instagramie. Dlaczego ma nie być największy na TikToku? To nie jest dla niego problem. Faktem jest to, że obecne stawki reklamowe na TikToku są najniższe, ale to się zmieni – tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl Wojciech Kardyś, ekspert ds. komunikacji internetowej.

Hummels i Lewandowski przez lata grali razem w dwóch klubach. Najpierw spotkali się w Borussii (2010-2014), a później w Bayernie (2016-2019).

