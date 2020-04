Koronakryzys. Polacy boją się utraty pracy. Najbardziej ci w wieku 35 do 49 lat i z wyższym wykształceniem

Prawie co drugi Polak boi się utraty pracy w związku z spowolnieniem gospodarczym. Najczęściej obawiają się tego kobiety i osoby po 35-tce.

Kryzys wywołany pandemią koronawirusa przełożył się na katastrofę w gospodarce. Wiele osób straciło możliwość zarabiania, inni zostali zdani na łaskę pracodawców, którym pali się grunt pod nogami.

Pracownia SW Research przeprowadziła badanie dot. tego, czy Polacy obawiają się utraty pracy w wyniku spowolnienia gospodarczego. Wyniki opublikowała niedzielna „Rzeczpospolita”.

Aż respondentów 42,7 proc. odpowiedziało twierdząco. Natomiast utraty pracy nie boi się 40,1 proc. ankietowanych.

Pozostałe 17,2 proc. respondentów nie potrafiło określić swojego stosunku do tego problemu.

– Utraty pracy obawia się 45 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn. Zaniepokojony o pracę jest co drugi badany w wieku od 35 do 49 lat i nieco mniejszy odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie – podsumował wyniki Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz SW Research.

Wróblewski dodał, że obawę wyraża też niemal 60 proc. osób zarabiających od 3001 do 5000 złotych oraz blisko co drugi mieszkaniec wsi. Co warto podkreślić – ci ostatni będą niedługo musieli zmierzyć się z efektami suszy.

Sondaż przeprowadzono między 21 a 22 kwietnia. Oficjalne statyki GUS za marzec wskazują, że bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,4 proc.

Natomiast według wicepremier Jadwigi Emilewicz należy spodziewać się wzrostu bezrobocia. Na koniec roku bez pracy może zostać 1,5 mln Polaków.

W USA od początku epidemii wnioski o świadczenia dla bezrobotnych złożyło już 26 mln osób. Z kolei w Niemczech liczba bezrobotnych przekroczyła już 3 mln.

Źródło: Rzeczpospolita