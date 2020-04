Liczba ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 200 tys. Połowa przypadków dotyczy trzech krajów

W sobotę liczba zgonów spowodowana koronawirusem przekroczyła na całym świecie 200 tys. Ponad połowę przypadków odnotowano w trzech krajach. Reuters podaje, że w ciągu kilku dni liczba zakażonych może osiągnąć trzy miliony.

Pierwsza zarejestrowana ofiara koronawirusa zmarła 10. stycznia w Wuhan w Chinach. Jak podaje Reuters, po 91 dniach liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 100 tys. na całym świecie, a po kolejnych 16 dobach podwoiła się. Ponad połowa przypadków dotyczy zaledwie trzech krajów – Stanów Zjednoczonych, Włoch i Hiszpanii.

Dla porównania szacuje się, że rocznie umiera na malarię 400 tys. osób, a to jedna z najbardziej zakaźnych chorób na świecie.

Do soboty Stany Zjednoczone zgłosiły ponad 52,400 zgonów, podczas gdy we Włoszech, Hiszpanii i Francji stwierdzono od 22 tys. do 26 tys. ofiar śmiertelnych.

Belgia odnotowała najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych na mieszkańca – na 10 tys. zmarło tam sześć osób. Dla porównania współczynnik Hiszpanii wynosi 4,9, a Stanów Zjednoczonych 1,6.

Śmiertelność w USA to 8 proc. spośród wykrytych zakażeń, a w Hiszpanii i we Włoszech po 10 proc. Trzeba jednak pamiętać, że wiele osób przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo.

W Azji i Ameryce Łacińskiej odnotowano ponad 7 tys. zgonów, podczas gdy na Bliskim Wschodzie ponad 8800. Aktualna liczba ofiar w Afryce wynosi około 1350.

Globalna liczba ofiar śmiertelnych rosła w tempie 3-4 proc. dziennie w ciągu ostatnich 10 dni, choć impet zmalał na początku miesiąca.

Szacuje się, że rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych będzie wyższa, ponieważ wiele krajów nie uwzględniło zgonów w domach opieki i innych pozaszpitalnych lokalizacjach.

Źródło: Reuters.com