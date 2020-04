Rosja i USA w podobnym tonie. Rosjanie również odetną WHO od pieniędzy? Siergiej Ławrow: ta organizacja nie jest idealna

Niedawno szeroko komentowana była decyzja Donalda Trumpa o wstrzymaniu finansowania dla WHO. Teraz nt. organizacji wypowiada się szef rosyjskiego MSZ. Czyżby Rosjanie również zamierzali odciąć ją od pieniędzy?

Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, wystąpił w programie „Wielka Gra” na rosyjskim kanale pierwszym. Podzielił się z widzami swoją opinią nt. WHO.

– Myślę, że WHO spełnia swoją rolę raczej dobrze i zgodnie ze statutem, działając jako organ zarządzający i koordynujący w dziedzinie opieki zdrowotnej – zaczął minister.

Nie oznacza to jednak, że wszystko co robi organizacja podoba się Rosjanom. W dalszej części wywiadu Ławrow wypowiadał się bardziej w tonie Donalda Trumpa.

– Nie jest idealna. Nikt nie jest doskonały – powiedział polityk.

Na razie nie zapowiada się jednak na to, by Rosjanie śladem Amerykanów, odcięli WHO od finansowania.

Źródło: o2.pl