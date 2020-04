Ukraińskie służby spaliły operację Niemcom? Jak rosyjski szpieg uniknął aresztowania we Frankfurcie

Tygodnik „Der Spiegel” opisał nieudaną próbę aresztowania rosyjskiego agenta w Niemczech. Rosjanin werbował płatnego mordercę pod nosem niemieckich służb.

Jak ujawnił „Der Spiegel”, Igor Jegorow, członek elitarnej jednostki specjalnej Wympieł podporządkowanej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, werbował w Niemczech płatnego mordercę. Celem operacji rosyjskiego agenta było pozyskanie osoby gotowej zabić Czeczena Adama Osmajewa, który dowodzi oddziałem walczącym w Donbasie.

Niedoszłemu mordercy Rosjanin oferował 200 tys. euro, emeryturę i rosyjski paszport. Jak napisał „Der Spiegel”, rosyjski szpieg przebywał na terenie RFN – od 2018 roku – co najmniej 10 razy.

Niemieckie służby dowiedziawszy się czego (a raczej kogo) szuka rosyjski szpieg, postanowiły zorganizować zasadzkę. Służby śledziły Rosjanina, który zmierzał na spotkanie z potencjalnym mordercą.

Do transakcji jednak nie doszło.

Wszyscy oskarżają wszystkich

Podstawionym „hitmanem” był agent ukraińskich służb. Te powiadomiły niemiecką policję o planowanej prowokacji.

W dniu, gdy miało dojść do spotkania, Rosjanin jednak nie pojawił się na lotnisku w Frankfurcie nad Menem. Okazało się, że w ostatniej chwili anulował lot.

Taki obrót wydarzeń zaniepokoił Ukraińców, którzy podejrzewają przeciek. Natomiast Niemcy oskarżają Ukraińców o spalenie operacji poprzez przedwczesne aresztowanie Walerija Szaitanowa.

Ten ostatni to generał-major ukraińskich służb, którego pozyskał Rosjanin. To właśnie on miał wskazać Jegorowi, gdzie szukać płatnego mordercę.

Niemcy umywają ręce

Ukraińskie służby, które go rozpracowały, opublikowały materiały z operacji – w tym nagranie z kamery w Hamburgu na YouTube. Dlatego Niemcy umywają ręce po spalonej operacji.

Ponadto „Der Spiegel” przekonuje, że Rosjanin mógł stworzyć w Niemczech całą siatkę szpiegowską. Posługujący się pseudonimem „Elbrus” Jegorow był jednym z dwóch najważniejszych dowódców prorosyjskich oddziałów w Donbasie.

Źródło: Der Spiegel / Deutsche Welle