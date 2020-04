Będzie sojusz opozycji z Porozumieniem Gowina? Grodzki: „Jest blisko”. Bielan: „Nie wierzę w to”

Opozycja pokłada coraz większe nadzieje w osobie Jarosława Gowina. Coraz częściej mówi się o porozumieniu z Porozumieniem. Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki, wypowiedział się na ten temat w TOK FM.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był gościem w radiu TOK FM. Podczas wywiadu został zapytany o rzekome rozmowy na temat współpracy opozycji z Porozumieniem Jarosława Gowina.

– To jest kwestia liderów partyjnych. Naszym zadaniem w Senacie jest w tej chwili, ten tydzień przeprowadzić intensywne konsultacje, posiedzenia komisji dotyczące tego trybu. W mojej ocenie do takiego porozumienia [z Porozumieniem Jarosława Gowina], które siłą rzeczy musi zawierać nieco szczegółowych ustaleń, do takiego porozumienia jest coraz bliżej – powiedział marszałek.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie borą jednak takiego ryzyka nawet pod uwagę. Adam Bielan w rozmowie z Marcinem Wikło w „Kwadransie politycznym” TVP1 stwierdził, że taki konglomerat byłby wyjątkowo egzotyczny.

– To są akurat posłowie, którzy są pierwszą kadencję w parlamencie, więc być może nie wszyscy sobie zdają sprawę, co oznacza tego rodzaju głosowanie i rozbicie klubu. To po prostu oznacza utratę większości przez rząd i przejście na model rządu mniejszościowego, który w polskich warunkach raczej się dotąd w historii nie sprawdzał albo przyspieszone wybory parlamentarne. Chyba, że w tym parlamencie ukształtuje się inna większość, ale ja w większość, w której z jednej strony będzie Jarosław Gowin, a z drugiej Adrian Zandberg czy pan Czarzasty, nie wierzę – mówił.

Jeszcze dziś, wedle sejmowych plotek, ma się pojawić propozycja opozycji, by wynieść Jarosława Gowina na stanowisko marszałka Sejmu. To, w jaki sposób zareaguje na nią były premier, może przesądzić o przyszłości koalicji rządzącej.

