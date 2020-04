Niemcy udają, że się zbroją! Najwyższe wydatki na broń od końca zimnej wojny

Globalnie suma na zbrojenia wyniosła 1 1917 miliardów dolarów (1 bilion 782 miliardy euro). Stanowi to wzrost o 3,6% w stosunku do roku 2018 i zarazem największy roczny wzrost od 2010 roku.

Najwięcej na zbrojenia na świecie wydaje budżet Stanów Zjednoczonych. Wydatki USA wzrosły w ub. roku o 5,3% do 732 mld USD, po siedmiu latach spadków. Obecnie jest to 38% wszystkich globalnych wydatków.

Za Stanami Zjednoczonymi znajdują się komunistyczne Chiny. Wydają rocznie na zbrojenia równowartość 261 miliardami dolarów (+ 5,1% rok do roku). Budżet obronny Indii wyniósł 71,1 miliarda dolarów (+ 6,8% rdr).

Za tymi krajami jest Rosja i Arabia Saudyjska. Francja jest szósta, a za nią plasują się Niemcy, które odnotowały największy wydatków, bo rok do roku, aż o 10%. Berlin przeznaczył na „zbrojenia” 49,3 mld dolarów. Niemcy wyprzedziły tu Wielką Brytanię oraz Japonię. W rzeczywistości Niemcy wydały na obronność poniżej 3,3 mld dolarów, a Berlin włączył do tej kategorii wydatki niemilitarne, jak np. pomoc humanitarna i rozwojowa, czy wspieranie niektórych misji.

Polska z pozycji 18 spadła na miejsce 20. Sipri uważa, że wydatki w 2020 roku będą globalnie mniejsze. Ma to spowodować epidemia koronawirusa i znaczne przetasowania w budżetach na obronę.

#China🇨🇳, the world’s second-largest military spender, is estimated to have allocated $261 billion to the military in 2019—equivalent to 14% of global military expenditure.

Read more about the trends in world military expenditure ➡️ https://t.co/bANe7CQMmg#MILEX #GDAMS2020 pic.twitter.com/VOZcrycXPy

— SIPRI (@SIPRIorg) April 27, 2020