PiS ma już dość Gowina? Terlecki: „Trzeba zastanowić się nad losami współpracy z Porozumieniem”

Ryszard Terlecki z PiS w ostatnich dniach bardzo wyraźnie okazuje swoją niechęć do Jarosława Gowina. Niedawno sugerował, że nie jest on nikim znaczącym, a teraz mówi o tym, że „trzeba by się zastanowić nad losami współpracy z tą grupą, która tworzy Porozumienie”.

– To jest oczywiście sytuacja hipotetyczna. Nie przewiduję tego, aby grupa posłów, która startowała z naszych list, wykazała się takim brakiem odpowiedzialności. Mam nadzieję, że jednak zwycięży rozsądek, poczucie odpowiedzialności za państwo, to, że to jest jednak niezwykle ważne dla stabilizacji sytuacji państwa w następnych miesiącach, przeprowadzenie tych wyborów i że będziemy mieli tą bezpieczną większość, która pozwoli przegłosować ustawę w Sejmie. Jeżeli by tak nie było, no to trzeba by się zastanowić nad losami współpracy z tą grupą, która tworzy Porozumienie – stwierdził Ryszard Terlecki w Radiu Kraków.

To nie jest pierwszy tego typu atak Terleckiego na Jarosława Gowina i jego ugrupowanie. Gdy pojawiły się plotki jakoby opozycja chciała wynieść Gowina na marszałka Sejmu, to polityk PiS skomentował to bardzo ostro.

Intryga opozycji

Portal wPolityce.pl donosi, że opozycja chce wzmocnić pozycję Gowina. Zamierza, ponoć, już w poniedziałek, zaproponować mu stanowisko marszałka Sejmu.

– Opozycja w poniedziałek chce zgłosić do laski marszałkowskiej kandydaturę Gowina – mówi informator portalu.

– Niezależnie od tego, co zrobi Gowin, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli nie przyjmie takiej propozycji, to opozycja będzie miała pretekst żeby z nim nie rozmawiać. Będzie „spalony” jako negocjator pomysłu nowelizacji konstytucji i przesunięcia terminu wyborów. Natomiast gdyby przyjął tę propozycję, to byłoby to oczywiście polityczne trzęsienie ziemi i kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jest to rodzaj intrygi politycznej opozycji – dodaje.

– Opozycja chce przejąć inicjatywę choćby na dwa dni, harcując ze swoimi pomysłami – mówi dalej „źródło”.

Terlecki wskazuje Gowinowi miejsce w szeregu

Pomysł wyniesienia Gowina na stanowisko marszałka Sejmu nie podoba się Ryszardowi Terleckiemu. – Elżbieta Witek jest marszałkiem Sejmu, a Jarosław Gowin aktualnie szeregowym posłem. Jeżeli ktoś w tzw. Porozumieniu uważa, że dla czyichś chorych ambicji Prawo i Sprawiedliwość zgodzi się na jakiekolwiek zmiany, to się myli – komentuje ostro członek PiS.

