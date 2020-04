W odmętach lewackiego szaleństwa! Z powodu koronawirusa wypuszczają przestępców. Potem ich łapią. Rekordzista był na wolności 37 minut

Niejaki Rocky Music nakazem sądu w Oakland został wypuszczony z aresztu, gdzie był trzymany w związku z kradzieżą samochodu. Sąd stwierdził, że z powodu pandemii koronawirusa nie wolno przetrzymywać sprawców „drobnych” przestępstw i należy ich zwalniać. Niecałą godzinę później – a dokładnie 37 minut został ponownie zatrzymany. Znów za kradzież samochodu.

Takie historie powtarzają się w całych Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku burmistrz miasta – marksista Bille De Blasio nakazał zwolnienie 1500 przestępców. 50 z nich ponownie w ciągu kilku dni wylądowało za kratami.

Jeden z nich został wcześniej zatrzymany za podpalenie drzwi do mieszkania swej dziewczyny i duszenie jej matki. Zwolniono go, więc wrócił do tego mieszkania grożąc, że wszystkich zabije. Kolejny napadł na pracownika miejskiego Departamentu ds. Bezdomnych. Zwolniono go, więc po kilku dniach napadł na kolejnego. Rekordzista- 25-letni Darryl Naser, po zwolnieniu 27 marca, zatrzymywany był już 5 razy.

Kolejny bandior – 41-letni James Little, został wypuszczony z więzienia na wyspie Rikers Island 28 marca. Jedenaście dni później – 8 kwietnia napadł na bank w Nowym Jorku.

James Mitchell Correa z San Jose w Kalifornii został aresztowany po tym, jak porwał samochód, a właściciela pobił młotkiem. Zrobił to zaledwie kilka dni po zwolnieniu z więzienia z powodu koronawirusa. Kolejny 5 dni po zwolnieniu został zatrzymany w czasie włamania.

Joseph Edwards Williams został zwolniony z aresztu na Florydzie 19 marca. Następnego dnia zamordował mężczyznę.

Sunday 750a, Rocky Music, arrested in a stolen car by @oaklandpoliceca. Released on court order zero bail at 723p. 37 mins later he walked to Dublin @SFBART and carjacked victim. Then drove to San Ramon and attempted second carjacking. He ran and was caught by @DublinCAPolice K9. pic.twitter.com/VTQcGZprpo

— Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) April 20, 2020