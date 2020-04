Najpierw Donald Tusk, teraz Małgorzata Kidawa-Błońska. Politycy ze środowiska Platformy Obywatelskiej deklarują, że nie wezmą udziału w majowych wyborach prezydenckich.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich oświadczyła, że nie weźmie udziału w majowym głosowaniu korespondencyjnym. Jednocześnie Kidawa-Błońska podkreśliła, że jeśli 7 maja uda się „zatrzymać szaleństwo PiS-u”, to wyborów w przyszłym miesiącu nie będzie.

– W wyborach 10 maja nie wezmę udziału – zadeklarowała Małgorzata Kidawa-Błońska.

Dopytywana, czy jeśli wybory odbyłyby się 17 lub 23 maja, wzięłaby udział w wyborach odparła:

– Jeżeli 7 maja uda nam się zatrzymać to szaleństwo Prawa i Sprawiedliwości, wyborów w maju nie będzie. Ja powtarzam jeszcze raz bardzo wyraźnie: w wyborach korespondencyjnych, robionych w taki sposób, jak przygotowało to Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie w wyborach, tylko w usłudze pocztowej i w maju w czasie, kiedy rośnie liczba zakażonych, udziału nie wezmę.

Dziennikarka prosi o jasną i prostą odpowiedź.

Wcześniej Donald Tusk ogłosił bojkot wyborów zaplanowanych na 10 maja. „Nie będę uczestniczył 10 maja w procedurze głosowania (…) celowo unikam słowa >>wybory<<” – oznajmił Tusk w przesłaniu wideo zamieszczonym na Twitterze.

Były premier przekonywał, że chodzi o bezpieczeństwo Polaków.

W całej tej sytuacji trudno oprzeć się wrażeniu, że o terminie wyborów nie decyduje koronawirus, a partyjne interesy. PiS za wszelką cenę dąży do majowego głosowania, nie zważając na brak odpowiednich przepisów. Koalicja Obywatelska natomiast próbuje nie dopuścić do totalnej kompromitacji. Sondaże, mówiąc delikatnie, nie są łaskawe dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W ostatnim zestawieniu poparcie dla niej wyraziło bowiem tylko 8,4 proc. respondentów, co dało kandydatce PO czwarte miejsce w rankingu.

Dzisiejszą deklarację kandydatki KO trafnie skwitował dziennikarz Onetu Janusz Schwertner.

„Małgorzata Kidawa-Błońska startuje w wyborach, w których nie bierze udziału. To całkiem niezłe podsumowanie tej kampanii” – napisał.

