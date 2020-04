Krzysztof Bosak zadaje rządowi i opozycji najważniejsze pytanie tej kampanii. „GDZIE MACIE ROZUM I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA?!” [VIDEO]

Podczas Konferencji 27 kwietnia Krzysztof Bosak zwrócił się do wszystkich aktorów sceny politycznej: PiS-owców, Gowinowców, PO-wców, Lewicowców, PSL-owców i innych. Kandydat Konfederacji na prezydenta RP wymaga, by w końcu wszyscy oni spoważnieli.

– Na kursie kolizyjnym jest Sejm i Senat. Na kursie kolizyjnym jest Kaczyński i Gowin, na kursie kolizyjnym jest Sasin i Poczta Polska. Wszyscy ze wszystkimi są na kursach kolizyjnych – zauważa Krzysztof Bosak.

– Do wyborów pozostaje kilkanaście dni. Przepisy mają wejść zaledwie kilka dni przed wyborami. Nie wiadomo kto i kiedy je przeprowadzi – wylicza kandydat Konfederacji.

– Co to wszystko ma być? – pyta Bosak. – Wzywamy polityków do opamiętania i do spoważnienia!

Krzysztof Bosak zauważa, że te ciągłe kłótnie nie służą poczuciu bezpieczeństwa w społeczeństwie.

– Przedsiębiorcy, pracownicy zwalniani w ostatnich dniach, pracownicy sektora ochrony zdrowia – patrzą na to wszystko i pukają się w głowę – twierdzi Konfederata. – Pytają gdzie macie rozum i godność człowieka?