Nie dostał papierosa, więc wyciągnął nóż. Bandycki atak obcokrajowca w Warszawie

Policjanci zatrzymali obywatela Jordanii podejrzanego o rozbój z użyciem noża. Obcokrajowiec wyjął nóż i zaczął nim grozić, ponieważ nie dostał papierosa. Trafił na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci na warszawskiej Woli otrzymali zgłoszenie, że doszło do napaści z użyciem noża.

„Na miejscu ustalili okoliczności zdarzenia, z których wynikało, że do pokrzywdzonego podszedł mężczyzna i poprosił o papierosa. Kiedy spotkał się z odmową, wyjął nóż z kieszeni i zaczął nim grozić. Po chwili odszedł” – podała kom. Marta Sulowska.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresora.

„Kilkanaście minut później rozpoznali mężczyznę, którego rysopis odpowiadał sprawcy rozboju” – przekazała policjantka. Jak dodała, miał przy sobie nóż, który został zabezpieczony. Był zdenerwowany i agresywny wobec policjantów.

„Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Podczas przeszukania mieszkania, w którym pomieszkiwał 22-latek, funkcjonariusze znaleźli kilka porcji narkotyków. Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu” – ujawnia policja.

Obywatel Jordanii usłyszał zarzuty rozboju z użyciem noża i posiadania środków odurzających. Został aresztowany na trzy miesiące.