Zespół zarządzania kryzysowego zakończył obrady. Co po nich wiemy?

Rządowy zespół zarządzania kryzysowego zakończył posiedzenie, na którym zajmował się ewentualnym rozpoczęciem II etapu poluzowania obostrzeń i regulacji wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa. Co po nim wiemy?

Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że ustalono już zasady związane ze znoszeniem restrykcji w II etapie. Do dopracowania pozostają jeszcze drobne szczegóły.

Informacje do wiadomości publicznej zostaną podane przez premiera Mateusza Morawieckiego w środę. Wcześniej spekulowano, że być może wydarzy się to już we wtorek.

Najprawdopodobniej poluzowanie restrykcji nastąpi od poniedziałku, 4 maja.

Modyfikowanie czterech etapów?

Pierwsze – symboliczne – znoszenie obostrzeń nastąpiło 20 kwietnia. Od tego dnia można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększono dopuszczalną liczbę klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.

W drugim etapie mają być otwarte hotele i inne miejsca noclegowe (z ograniczeniami), sklepy budowlane w weekendy i niektóre instytucje kultury, w tym muzea, biblioteki i galerie sztuki.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem, trzeci etap dotyczyć ma gastronomii – część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Mają wówczas zostać otwarte zakłady fryzjerskie, salony kosmetyczne, a także sklepy w galeriach handlowych.

W trzecim etapie możliwa będzie organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć ma też organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.

Nieoficjalnie mówi się, że cztery etapy odmrażania gospodarki będą modyfikowane. Niektóre z rygorów przewidziane do zniesienia w trzecim etapie, mają zostać przesunięte do drugiego etapu. Podobnie może być w drugą stronę. Wiadomo też, że szkoły, niezależnie od terminu uruchamiania III etapu, będą zamknięte co najmniej do 24 maja.