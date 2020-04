Grzegorz Braun: Kaczyńskiemu może nie zależeć na silnym mandacie Andrzeja Dudy [VIDEO]

Poseł Konfederacji, reżyser Grzegorz Braun był gościem NCzasTV. W wywiadzie odniósł się m.in. do nowego podatku od VOD i przyszłości wyborów prezydenckich.

Rząd PiS zamierza opodatkować platformy VOD. Chodzi o takie usługi jak Netflix czy HBO GO.

Do tej i innych bieżących spraw odniósł się reżyser, poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Goszcząc w telewizji NCzasTV poseł zauważył, że PiS chce ściągać „haracz”, z którego środki mają iść na Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Jednocześnie reżyser zauważył, że PISF nie wydaje pieniędzy na żadne wartościowe produkcje – jak np. film o Jedwabnem. Natomiast na dofinansowanie „Kleru” PISF pieniądze znalazł.

Co ciekawe, największe platformy z treściami video – jak YouTube podatku płacić nie będą. Poseł Braun zauważył, że to tam gościł Andrzej Duda będąc w USA.

Poseł Konfederacji odniósł się też do opublikowanych przez NASA nagrań rzekomych nieznanych obiektów latających (UFO). – Odczytuje to jako zręczną wrzutkę – ocenił Braun.

Komentując nakaz noszenia maseczek poseł stwierdził, że szydzi z niego. Przytoczył wypowiedzi samego ministra zdrowia sprzed półtora miesiąca, który twierdził, że ów maseczki nic nie dają.

Odnosząc się do kwestii wyborów prezydenckich Grzegorz Braun zachęcił do przemyślenia kilku scenariuszy. W tym tego, że Jarosławowi Kaczyńskiemu wcale nie zależy na sile mandatu prezydenckiego Andrzeja Dudy. W przypadku przepchnięcia wyborów kopertowych i wygranej Dudy byłby on zawieszony na „kaprysie” prezesa PiS.

Braun potwierdził, że do posłów Konfederacji docierały propozycje korupcyjne ze strony władzy.

Źródło: NCzasTV