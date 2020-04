Królowa Elżbieta II przemówi do Brytyjczyków 8 maja

Wystąpienie Królowej ma związek z obchodami zakończenia II wojny światowej. Królowa Elżbieta II obchodziła 21 kwietnia swoje 94. urodziny, a będzie to już jej druga mowa w czasie pandemii koronawirusa.

Królowa Elżbieta II zwróci się do Brytyjczyków z okazji 75. rocznicy kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 r. Przesłanie do Narodu wyemitowane będzie o godzinie 21 miejscowego czasu. O tej samej godzinie i tego samego dnia w 1945 roku do Brytyjczyków przemawiał jej ojciec, król Jerzy VI.

Same uroczystości rozpoczynają się o godzinie 11 od minuty ciszy dla pamięci ofiar. Książę Karol z tej okazji przeczyta także fragment pamiętnika króla Jerzego VI z 8 maja 1945 r.

Niestety, z powodu pandemii musiano odwołać wszystkie imprezy publiczne z tej okazji. Rząd brytyjski zachęca ludność zamkniętą od 23 marca na kwarantannie do pozostawania w domach.

Społeczeństwo pozostaje w izolacji, ale brytyjski premier Boris Johnson ma obecnie dodatkowe powody do zadowolenia. Nie dość, że wyzdrowiał, to jeszcze jego „narzeczona” Carrie Symonds powiła mu dzisiaj dziecko. Matka i nowo narodzony chłopiec czują się dobrze.

Źródło: Reuteurs/ AFP/ Le Figaro