Dobromir Sośnierz SHOW W Sejmie! Totalnie ośmieszył działania rządu PiS ws. tzw. tarczy antykryzysowej [VIDEO]

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz wyśmiał nieporadne działa PiS i ich rządu ws. tzw. tarczy antykryzysowej.

– Legislacyjny wehikuł czasu — niektóre przepisy Tarczy nr 3 wchodzą (weszły ?) w życie jeszcze przed uchwaleniem Tarczy nr 1… Czyli że niby już obowiązują, a my je sobie tylko próbujemy w Sejmie przypomnieć… Potem Matrix się przeładuje i przeszłość dopasuje się do ustawy. :) – napisał Sośnierz na Twitterze.

Jednak jego wystąpienie w Sejmie było dużo ostrzejsze.

– Proponuję obywatelom żeby zamawiali prenumeratę, dwutygodnik „Tarcza”. Myślę, że do końca roku jest szansa, że przegonimy Windowsa w numeracji – powiedział Sośnierz kpiąc z kolejnego, trzeciego już projektu tzw. tarczy antykryzysowej rządu PiS.

– Myślę, że głównym objawem koronawirusa jest nietrzymanie ustaw przez Sejm. Zwieracze pościły, leje się to wszystko. Obawiam się, że nawet kiedy świat już zapomni o epidemii, to my będziemy wypuszczać kolejne aktualizacje, wersje, łaty… – stwierdził Sośnierz.

– Zrozumcie, że stabilność prawa jest wartością samą w sobie. Siądźcie i zróbcie to porządnie! – zaapelował do szadzących Dobromir Sośnierz.

