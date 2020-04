Elon Musk o obostrzeniach wobec pandemii koronawirusa: To faszyzm! Oddajcie wolność

Właściciel koncernu samochodowego Tesla, Elon Musk, ma dość rządowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Jego zdaniem władze zabierają nam wolność, a obostrzenia są głupotą.

Miliarder Elon Musk, właściciel koncernu samochodowego Tesla, w mocnych słowach skomentował działania rządów wobec pandemii koronawirusa Covid-19.

– Mówienie, że nie można wyjść z domu, bo zostanie się aresztowanym, to faszyzm. To nie jest demokratyczne zachowanie, to nie daje wolności, oddajcie ludziom ich cholerną wolność – stwierdził Musk.

Sprawa jest tym bardziej ciekawa, że miliarder wcale nie jest bardzo stratny w okresie pandemii. Wręcz przeciwnie – według CNN Business Tesla, mimo pandemii, wypracowała w pierwszym kwartale zyski.

– Producent samochodów elektrycznych osiągnął dochód netto w wysokości 16 mln dol., podczas gdy dochód z wyłączeniem artykułów specjalnych, takich jak wynagrodzenie oparte na akcjach, wyniósł 227 mln dol. – pisze CNN.

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Jakby tego było mało akcje Tesli wzrosły po publikacji raportu kwartalnego aż o 9 proc. To fenomen w obecnych czasach.

Dotychczas najbardziej dotkliwym dla koncernu Muska efektem pandemii było zamknięcie fabryki w Fremont. Lokalny rząd powiedział, że blokada w rejonie zatoki może zostać przedłużona i wówczas akcje firmy poleciały w dół.

FREE AMERICA NOW — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Źródło: CNN / InnPoland