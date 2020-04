Katastrofa podczas operacji NATO. Na Morzu Jońskim odnaleziono szczątki zaginionego kanadyjskiego śmigłowca

Maszyna zaginęła na wodach międzynarodowych, we włoskiej strefie kontrolnej na Morzu Jońskim. Szczątki odnalazł jednak grecki śmigłowiec marynarki wojennej, który brał udział w akcji ratunkowej. Na pokładzie helikoptera kanadyjskiego było sześć osób.

Według greckiej telewizji publicznej ERT odnaleziono ciało jednej z ofiar z resztkami helikoptera. Znajdowały się one u wybrzeży greckiej wyspy Kefalonia.

Według kanadyjskich sił zbrojnych (CAF) śmigłowiec, Cyklon CH-148 stacjonował na fregacie HMCS Fredericton. W czasie ćwiczeń wojsk NATO „Reassurance” utracono z nim kontakt.

Kanadyjska fregata i śmigłowiec przebywały w tym rejonie od 20 stycznia 2020 r. Zaginięcie maszyny potwierdziło NATO. W ćwiczeniach brały udział także okręty włoskie, greckie i tureckie.

A military helicopter operating on a Canadian frigate in the Mediterranean has gone missing in the sea between Greece and Italy, according to the Associated Press.

The below picture was posted by @HMCSFredericton in the Mediterranean yesterday. pic.twitter.com/SnmJNDHyS0

— Todd Соyne (@toddcoyne) April 29, 2020