Niemcy zdelegalizowali Hezbollah, a policja zrobiła nalot na meczety i ośrodek dla imigrantów

Z zadowoleniem zakaz działalności Hezbollahu w Niemczech przyjął Izrael. Izraelski dyplomata Israel Katz powiedział w czwartek, że zakaz wszelkiej działalności libańskiego Hezbollahu w Niemczech jest „ważnym krokiem” w „globalnej walce z terroryzmem”.

„To bardzo ważna decyzja, ważny i znaczący krok w globalnej walce z terroryzmem” – dodał i wyraził „głęboką wdzięczność” rządowi federalnemu kanclerz Merkel. Izrael uważa ruch zbrojny Hezbollahu za organizację „terrorystyczną”.

Działalność Hezbollahu została całkowicie zakazana w Niemczech. Do tej pory kraje UE zakazywały tylko działalności wojskowego ramienia Berlin Hezbollahu. Policja niemiecka weszła w czwartek do kilku meczetów i ośrodka, w którym przebywają emigranci z Libanu.

Całkowity zakaz działalności związanego z ruchem szyickim Hezbollah w Niemczech wydano 30 kwietnia. Taki krok popiera nie tylko Izrael, ale i Stany Zjednoczone. W krajach Unii Europejskiej działalność politycznego ramienia Hezbollahu była akceptowana. Niemiecki MSW Horst Seehofer akcję policji potwierdził.

Według mediów policja weszła do trzech meczetów w Berlinie, meczetu Al-Ishrad w Bremie i w Münster oraz do „centrum emigrantów” w Dortmundzie. W akcji brało udział kilkuset funkcjonariuszy policji.

Hezbollah powstał w 1982 roku w czasie wojny domowej w Libanie. Miał wsparcie Syrii i Iranu. Jest obecnie ważnym podmiotem wojskowo-politycznym w Libanie i jednym z aktorów kryzysu w tym kraju. W Niemczech władze szacują liczbę jego zwolenników na około tysiąc osób.

Oskarża się ich o organizowanie zbiórek finansowych, rekrutację sympatyków i organizowanie demonstracji antyizraelskich. Delegalizację Hezbollahu przeprowadziła też wcześniej w Europie m.in. Wielka Brytania i Holandia.Są jednak kraje, jak Francja, które delegalizacji tego ugrupowania odmawiają.

Germany bans Hezbollah, raids mosques.

Like the European Union, Germany had until now only outlawed Hezbollah's military wing while tolerating its political wing.

The ban was immediately welcomed by the United States and Israelhttps://t.co/RsKWSJBY64 pic.twitter.com/O52OWs279a

— AFP news agency (@AFP) April 30, 2020