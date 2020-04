Polacy największymi pesymistami. Unijne gospodarki w zapaści

Według unijnego sondażu, nastroje gospodarcze w tzw. Wspólnocie znacznie się obniżyły. Najgorsze emocje towarzyszą Polakom, którzy okazali się największymi pesymistami.

Komisja Europejska co miesiąc przeprowadza badania ESI (ang. Economic Sentiment Index), czyli odczucia mieszkańców względem sytuacji gospodarczej. Kryzys związany z koronawirusem zdewastował entuzjazm Europejczyków, wynika z badania opublikowanego w środę. Respondenci odpowiadali od połowy marca do połowy kwietnia, a spadek wskaźnika w ciągu miesiąca wyniósł 28,5 proc. w całej Unii. To najgorszy wynik od 1985 roku.

„Sam poziom ESI – 65,3 pkt – jest teraz tylko nieznacznie wyższy od najgorszego poziomu zanotowanego w marcu 2009 roku” – zauważa „Rzeczpospolita”.

Okazuje się, że Polacy są największymi pesymistami w UE. Nad Wisłą nastroje osunęły się aż o 48,1 proc. i obecnie są na najniższym poziomie – 47,2 proc. w całej tzw. Wspólnocie. To najgorszy wynik krajowy od 2000 roku.

Nastroje najpierw pogorszyły się w sektorze usług, później przemyśle, a w końcu w handlu. Polskę od reszty odróżnia zapaść nastrojów w budownictwie. W Unii spadek wyniósł niecałe 16 proc., podczas gdy w Polsce prawie 42 proc. To drugi najgorszy wynik po usługach.

Wskaźnik ESI badany jest we wszystkich krajach UE co miesiąc. Wyniki w różnych sektorach ważone są następująco: przemysł – 40 proc., budownictwo – 5 proc., usługi – 30 proc., konsumenci – 20 proc., handel detaliczny – 5 proc.

Państwa Unii podobnie jak wiele innych krajów na całym świecie stanęły w obliczu wielkiego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Na skutek częściowego zablokowania, gospodarki bardzo mocno ucierpiały, a skutki tego mogą być odczuwalne latami.

