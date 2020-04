Rocznica sprzedaży Luizjany. Dla Francuzów to i tak był lepszy interes niż dla Rosjan sprzedaż Alaski

30 kwietnia 1803 roku Francja odsprzedała należącą do niej Luizjanę młodemu państwu – Stanom Zjednoczonym. Zajęty wojnami Napoleon Bonaparte dobrego interesu nie zrobił, ale i tak wyszedł na tym lepiej, niż car Aleksander II sprzedając Alaskę.

Traktat o sprzedaży Luizjany przewidywał jako sumę odstępnego 15 milionów dolarów. Céline Ugolini, doktor historii z Nowego Orleanu przelicza, że odpowiada to dzisiaj sumie 300 milionów euro.

Warto przypomnieć, że kiedy w 1867 Stany Zjednoczone odkupiły od Imperium Rosyjskiego Alaskę, zapłaciły tylko połowę sumy przekazanej Francuzom za Luizjanę. Moskwa dostała 7,2 miliona dolarów amerykańskich, czyli równowartość ok. 125 milionów dzisiejszych dolarów amerykańskich.

Luizjana to 135 659 km², Alaska – 1 518 800 km². Francuzi zainteresowali się Luizjaną pod koniec XVII wieku. W 1682 Robert de La Salle dotarł od północy do ujścia rzeki Missisipi i prawem odkrywcy objął ogromne tereny przylegające do niej we władanie Francji.

Pierwszą stałą francuską kolonię założył w 1699 Pierre Le Moyne d’Iberville. Otrzymała ona nazwę Luizjana na cześć króla Francji Ludwika XIV. Zasięgiem obejmowała o wiele większy obszar niż terytorium dzisiejszego stanu.

Francja w XVIII wieku potraktowała te tereny jako miejsce zsyłki przestępców, prostytutek, czy osób podejrzanych politycznie. W 1718 niedaleko ujścia Missisipi założono miasto Nowy Orlean, które 4 lata później stało się stolicą kolonii.

Po rewolucji amerykańskiej i francuskiej do władzy dochodzi Napoleon. Jego siły w Ameryce (w tym i Polacy) zostały uwikłane w zduszenie buntu na Haiti. Kiedy Napoleon utracił tą ważną bazę, pojawiła się wizja utraty Luizjany, której nie mógł już bronić. Jej sprzedaż 30 kwietnia 1803 roku Stanom Zjednoczonym wydawała się rozsądna. Luizjana została przyjęta 30 kwietnia 1812 roku jako 18 stan do Unii w czasach prezydentury Jamesa Madisona.

