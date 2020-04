Szokujące nagranie. Dzieci w panice uciekały przed policją. „Wyskoczyła z psem z balkonu” [VIDEO]

Do bulwersującego zachowania doszło w Puławach. W trakcie ucieczki przed nalotem policji nastolatka wyskoczyła z balkonu z psem pod pachą.

W Puławach mimo kwarantanny nastolatki urządziły sobie domówkę. Zabawa skończyła się, gdy jeden z sąsiadów zaalarmował policję.

Gdy mundurowi zrobili nalot pod wskazany adres, dzieciaki postanowiły się ewakuować. Jedynym rozwiązaniem było dla nich… wyskakiwanie z balkonu.

Nagranie z ewakuacji trafiło do sieci. Jednak obok żartów pojawiło się oburzenie.

To co poruszyło komentujących to nie sama domówka w czasach epidemii, a skandaliczne zachowanie jednej z nastolatek. Dziewczyna skoczyła z balkonu… z pieskiem pod pachą.

Na nagraniu widać jak dziewczyna spada na ziemię i uderzając ściska pieska. Następnie oddala się niosąc przerażone zwierzę.

Na internetowych grupach pojawiły się nazwiska uczestników domówki. Nie wiadomo w jakim stanie jest zwierzę.

Laska, która skakała z psem pod pachą. pic.twitter.com/teF5i7xnLv — Sycylia 🇵🇱 (@sycylia6_) April 28, 2020

Źródło: Twitter