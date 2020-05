40-latek umówił się z 13-latką. Policja złapała pedofila na gorącym uczynku

Prokuratura postawiła zarzuty zboczeńcowi, który nagabywał na seks 13-latkę. Policja nagrała przebieg zatrzymania 40-latka.

Łowca pedofili z małopolski natrafił na 40-latka, który myśląc, że koresponduje z 13-latką składał propozycje seksualne. Mężczyzna prowadzący konto o sprawie powiadomił policję.

40-letni pedofil umówił się z – jak sądził 13-letnią dziewczynką – na spotkanie w swoim domu w Rudzie Śląskiej. Na miejscu czekało go niemałe zaskoczenie.

Łowca pedofili dostarczył policji cały zakres wiedzy o 40-latku oraz planowanego spotkania. Natomiast na miejscu oprócz policji pojawiła się ekipa telewizyjna.

To właśnie jedna z osób z ekipy telewizyjnej odegrała rolę 13-latki. Gdy pedofil podszedł do przebranej aktorki do akcji wkroczyli policjanci z wydziału kryminalnego.

Pedofil trafił na ziemię i został skuty. W ogóle nie podejrzewał, że idzie wprost w pułapkę.

Funkcjonariusze zabezpieczyli jego telefon i całą korespondencję. Teraz ustalą czy również na nich znajdują się treści pedofilskie.

Natomiast 40-latek został zatrzymany w policyjnym areszcie i usłyszał prokuratorskie zarzuty składania propozycji seksualnych małoletniej poniżej 15 roku życia.

Źródło: Policja