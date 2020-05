Eksperci obliczyli kiedy wygaśnie pandemia. Czeka nas długa walka…

Pandemia koronawirusa może potrwać nawet dwa lata i nie będzie kontrolowana, dopóki dwie trzecie światowej populacji nie nabędzie odporności przeciwko temu patogenowi – twierdzą eksperci z University of Minnesota.

Ze względu na zdolność koronawirusa do rozprzestrzeniania się wśród osób, które przechodzą zakażenie bezobjawowo, może być trudniejszy do kontrolowania niż grypa. Ta była przyczyną większości pandemii w najnowszej historii. To konkluzje raportu Centrum Badań i Polityki Chorób Zakaźnych na University of Minnesota. Według badaczy ludzie mają największą zdolność do zarażania w czasie, kiedy nie zdążył jeszcze wystąpić objawy.

Od tygodni prawie na całym świecie wprowadzone są obostrzenia mające na celu spowolnić tempo pandemii koronawirusa, a to paraliżuje gospodarki kolejnych krajów. Miliony ludzi żyją w blokadzie, ale rządy poszczególnych państw chcą uwolnić firmy. A tym samym przywrócić ekonomiczny oddech, żeby zażegnać kryzys. Autorzy raportu twierdzą jednak, że scenariusz wcale nie jest optymistyczny. Ich zdaniem pandemia może potrwać do 2022 roku.

– Informacje o ryzyku przekazywane przez urzędników państwowych powinny uwzględniać koncepcję, że ta pandemia jeszcze długo się nie skończy – twierdzą. Dodają, że „ludzie muszą być przygotowani na ewentualne okresowe wzrosty zachorowań w ciągu najbliższych dwóch lat”.

Firmy farmaceutyczne spieszą się, żeby stworzyć szczepionki, które mogą być dostępne, ale w małych ilościach, jeszcze w tym roku.

Źródło: Bloomberg.com