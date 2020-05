Klaudia Jachira szczerze o opozycji i jej wyborcach: „Jesteśmy beznadziejni, ale to wy nas wybraliście”

Klaudia Jachira, posłanka z Koalicji Obywatelskiej i znana YouTuberka, zamieściła na Facebooku nagranie na którym przyznaje, że opozycja jest „beznadziejna”.

– Na każdym kroku słyszę jaka to opozycja jest zła i słaba – mówi na nagraniu Klaudia Jachira. – Ok, jesteśmy beznadziejni, biorę za to odpowiedzialność, ale powiem wam szczerze – w końcu to wy nas wybraliście.

Jachira twierdzi, że to jak „beznadziejna” jest ona i jej koledzy z opozycji, to wina wyborców, a nie opozycjonistów.

– Politycy odzwierciedlają społeczeństwo, przynajmniej w jakimś stopniu, więc jeżeli jesteście na kogoś bardzo źli, to za te 3,5 roku ich po prostu nie wybierajcie – powiedziała młoda parlamentarzystka.

Jachira uważa również, że to wyborcy powinni mówić politykom co mają robić. – Nie mówcie tego, że jesteśmy źli. Dajcie nam jakieś wskazówki, powiedzcie, czego od nas oczekujecie, co zrobić, żebyśmy byli lepsi – zaapelowała.