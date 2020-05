Lewacki rasizm w natarciu! Brytyjczycy chcą wycofać kolorowych pracowników służby zdrowia z walki z epidemią

National Health Service (NHS) – odpowiednik polskiego NFZ, zamierza wycofać kolorowych pracowników służby zdrowia z walki z koronawirusem. Chodzi to „wyrównanie” proporcji w zarażeniach pomiędzy białymi i kolorowymi mieszkańcami Wielkiej Brytanii. W całej populacji zaobserwowano bowiem większych odsetek zachorowań wśród kolorowych.

W całej Wielkiej Brytanii odsetek zarażeń koronawirusem jest większy wśród tak zwanych BAME czarnoskórych, Azjatów i innych mniejszości etnicznych. Dalego NHS wpadł na pomysł, by wycofać kolorowych pracowników medycznych z oddziałów gdzie walczy się z koronawirusem i zmniejszyć tym samym ryzyko, że się zarażą.

Amanda Pritchard , dyrektor operacyjny NHS England i dyrektor naczelny NHS Improvement, wysłała dziewięciostronicowy list do szefów placówek zdrowia, w którym się tego domaga.

„Pojawiające się dane w Wielkiej Brytanii i na świecie wskazują, że osoby pochodzenia czarnego, azjatyckiego i mniejszości etnicznych (BAME ) są proporcjonalnie częściej zarazone koronawirusem” – napisała. Dlatego chce, by szefowie placówek zdrowia poczynili pewne przedsięwzięcia mające zmniejszyć ryzyko zarażenia się kolorowych Jak podaje lewicowy dziennik „Guardian” chodzi m.in o przesunięcie kolorowych pracowników z oddziałów zakaźnych do innych zadań w szpitalach – takich, podczas których mniej są narażeni na infekcję. Ponadto kolorowi mają mieć pierwszeństwo w dostępie do testów.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zwróciło się do NHS w Anglii o zbadanie i złożenie sprawozdania na temat wyjątkowo dużej liczby osób BAME, w tym pracowników NHS, które chorują i umierają na koronawirusa.

Tymczasem odpowiedź na pytanie dlaczego kolorowi w tym pracownicy służby zdrowia proporcjonalnie częściej niż biali zapadają na koronawirusa może okazać się stosunkowo prosta. Otóż co piaty pracownik służby zdrowia w Wielkiej Brytanii jest kolorowy. To odsetek wyższy niż w całej populacji. Zaś w Londynie aż połowa lekarzy to kolorowi.