Poszczególne stany USA odmrażają swoje gospodarki. Dr Fauci: „To naprawdę duże ryzyko”

Teksas i Ohio ruszyły w piątek ze stopniowym znoszeniem obostrzeń. USA wprowadziły miesiąc temu restrykcje, żeby ograniczyć pandemię koronawirusa. Stan Georgia zrobiła kolejny krok w kierunku pełnego porzucenia restrykcji, umożliwiającego wszystkim firmom normalnie funkcjonowanie.

Wytyczne Białego Domu wygasły w czwartek. Dlatego też połowa wszystkich stanów USA idzie w kierunku pełnego oswobodzenia firm, od restauracji przez gabinety stomatologiczne po budownictwo i produkcję. Amerykańska gospodarka od miesiąca pozostawała w hibernacji.

W Teksasie, jednym z najbardziej zaludnionych stanów USA, wszystkie sklepy, restauracje, kina i centra handlowe mogą wznowić działalność. Jest jeden warunek, muszą ograniczyć pojemność do 25 proc.

Ohio rozpocznie w poniedziałek od otwarcie budów i uruchomiania produkcji, a sklepy detaliczne i wiele usług konsumenckich ruszy 12 maja.

Opublikowane w czwartek dane Departamentu Pracy pokazały, że od 21 marca około 30 milionów Amerykanów zgłosiło się po zasiłek dla bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych stanowi ponad 18,4 proc. populacji amerykańskiej w wieku produkcyjnym, co jest poziomem niespotykanym od czasów Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku.

Gubernator stanu Georgia Brian Kemp powiedział w czwartek, że w piątek wszystkie firmy będą mogły wrócić do działania w normalnym trybie.

Dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, powiedział, że jest zaniepokojony gwałtownymi poluzowaniami. – Oczywiście można sobie z tym poradzić, ale to naprawdę duże ryzyko – stwierdził na antenie CNN.

W USA przeprowadzono do tej pory ok. 1 mln 70 tys. testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o ok. 31 tys. Od początku epidemii w USA najwięcej osób zmarło w stanie Nowy Jork (23,587). Następnie w New Jersey (7,228), Michigan (3,789) oraz Massachusetts (3,562). Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego, w nocy z środy na czwartek.

Źródła: Reuters.com, PAP