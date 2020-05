Rząd wprowadza nowe zasady na majówkę. Co się zmieni? „Po 4 maja wszystko wróci do poprzedniego porządku”

Na majówkę rząd wprowadza zmiany w informowaniu o koronawirusie. Ministerstwo Zdrowia tylko raz na dobę będzie aktualizowało dane dotyczące nowych zakażeń.

To decyzja ogłoszona w czwartek 30 kwietnia. W dniach 1-3 maja Ministerstwo Zdrowia będzie tylko raz dziennie przekazywało informacje o koronawirusie obywatelom. Będzie to następowało codziennie o godzinie 13:00.

Będzie to jednak zmiana tymczasowa i już od 4 maja MZ powróci do starego porządku publikowania raportu. Po majówce informacje znów będą przekazywane około 10.00 i po południu ok. 17.30..

Od 4 maja luzowane są również kolejne obostrzenia. M.in. otworzą się galerie handlowe, choć będą w nich panowały bardzo restrykcyjne zasady.

ℹ️ Informujemy, że 1-3.05.2020 r. dane o nowych zakażeniach będziemy przekazywać raz na dobę, ok. godz. 13.00. Od 4.05.2020 r. wracamy do raportowania dwa razy na dobę.#koronawirus — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) April 30, 2020

Źródło: Ministerstwo Zdrowia