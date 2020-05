Dobra wiadomość dla PiS. W Burundi też robią wybory

W dodatku kampania przed wyborami trwa w najlepsze. Oficjalnie koronawirusem zarażonych jest tu 15 osób, a jedna umarła. Na prezydenta startuje sześciu kandydatów, w tym kandydat partii rządzącej CNDD-FDD (Narodowa Rada Obrony Sił Demokracji – Siły Obrony Demokracji), 52-letni gen. Evarist Ndayishimiye.

Ustępujący prezydent Pierre Nkurunziza, który rządził krajem od zakończenia wojny domowej w 2005 r., nie staruje, ale poparł faworyzowanego gen. Ndayishimiye. Na wiece CNDD-FDD przychodzą tysiące ludzi. Podobne tłumy są na spotkaniach z głównym przeciwnikiem Evarista Ndayishimiye.

Kandydat Narodowych Sił Wyzwolenia (FNL) i wiceprzewodniczący parlamentu Agathon Rwasa zebrał np. imponujący tłum sympatyków na wiecu w Ngozi (północ kraju).

The Burundian government insists that national elections scheduled for next month will go ahead as planned inspite of the country recording 3 confirmed cases.

General Evariste Ndayishimiye, presidential candidate for the ruling CNDD-FDD says Burundi relies on God’s protection. pic.twitter.com/q6eyu2tpxa

