Mistrzowski poziom dziennikarskiego trollowania. Australijska gazeta po „chińsku” cenzuruje chiński artykuł [FOTO]

Australijski dziennik przerobił propagandowy tekst nadesłany przez chiński konsulat. Potraktował go tak jak robi to chińska cenzura. Efekt jest znakomity.

Australijski dziennik „The Daily Telegraph” otrzymał od chińskiego konsulatu tekst na temat pandemii koronawirusa.

Chińczycy odrzucają oskarżenia, iż są źródłem pandemii. i prowadzą własna propagandową grę. Starają się wykorzystać zarazę do wzmocnienia swej pozycji na świecie. We własnym zaś kraju cenzurują wszelkie informacje na temat pandemii. Osoby, które powiadamiały świat o koronawirusie i zarazie – m.in lekarze i dziennikarze znikają w tajemniczych okolicznościach.

Gazeta postanowiła ocenzurować artykuł chińskiego konsulatu tak, jak robią to sami Chińczycy ze swoimi mediami.

„By dotrzymać chińskim tradycjom cenzury i ukrywania (treści – przyp. red.) artykuł został przed publikacją poddany oficjalnemu sprawdzeniu, którego dokonał Tim Blair – napisała gazeta, po czym zamieściła po chińsku ocenzurowaną wersję chińskiego artykułu.

Oto co wyszło po poprawkach według chińskich standardów wolności mediów:

….(cenzura)……..Chiny powinny odpowiadać za rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19. ….Te …. twierdzenia …są .. przekonujące. …Czy Chiny można oskarżać o „grzech pierworodny” wybuchu epidemii? Odpowiedź jest……znana……..

Wuhan w prowincji Hubei …..to miejsce, z którego pochodzi koronawirus. ….Światowa Organizacja Zdrowia ….. jest ogólnie znanym wrogiem ludzkości….

Wiadomo, że pierwszy chiński pacjent, u którego 1 grudnia stwierdzono objawy koronawirusa miał kontakty na hurtowym rynku owoców morza Huanan w Wuhan ……

Czy Chiny są odpowiedzialne za ukrywanie i opóźnianie odpowiedzi na temat wybuchu epidemii?……Odpowiedź jest ….jasna.

31 grudnia eksperci z Narodowej Zdrowia przyjechali do Wuhan by…..przeprowadzić operację zatajania. … Stany Zjednoczenie wydały ostrzeżenie o …..Chinach. …. Już po dwóch miesiącach dokonano wielkiego postępu ….w rozsiewaniu koronawirusa. ….Winne temu są …Chiny…. Eksperci wiedzieli, że to nadchodzi…..a zmarnowaliśmy dwa miesiące.

Chiny rozprzestrzeniają ….własną epidemię na …..127 krajów…..Chińskie władze lokalne organizacje pozarządowe przedsiębiorstwa dostarczają wyposażenie do ponad 100 krajów, regionów, międzynarodowych organizacji….Chiny robią to, by odwrócić uwagę…. i realizować swoje geopolityczne cele….

Jedynym celem Chin ….by stać z boku nic nie robić w obliczu pandemii. …Eksportowane maseczki i testy z Chin są „poniżej standardów i wprowadzają w błąd”… Oczywiście…Chiny będzie dęły swoje argumenty…odnośnie koronawirusa.

Oto w jakiej formie opublikowano artykuł.